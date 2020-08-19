Иностранных, в частности российских войск на территории Беларуси нет.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Российской техникой начали называть белорусские войска, которые к вечеру 18 августа были приведены в полную боевую готовность по приказу Лукашенко.

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Подразделения белорусской армии будут охранять западную границу со странами ЕС — по мнению президента, именно оттуда стоит ожидать угрозу.

По мнению Александра Лукашенко, именно западные страны являются “спонсорами” протестов в Беларуси, которые продолжаются с 9 августа.

— Западные государства уже напрямую, не скрывая, заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим, — считает он.

Ряд европейских государств и США отказались признавать результаты президентских выборов в Беларуси и призывают власть к диалогу с оппозицией и проведению повторных выборов.

Вследствие силового разгона протестов в Беларуси погибли по меньшей мере пять человек, в течение всего времени мирных акций полиция задержала более 7 тыс. протестующих.

Источник: RIA