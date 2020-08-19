ОМОН разгонял людей у ​​проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Среди протестующих были и работники МТЗ.

Работники, которых разогнали, накануне написали заявления на отпуск за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пробелов.

Возле МТЗ также были работники Минского моторного завода, которые пришли поддержать коллег, и другие неравнодушные люди.

Однако вскоре после разгона люди снова вернулись к заводу.

Читайте: Протесты в Беларуси — онлайн

Кроме этого у здания Белорусской телерадиокомпании тоже начались разгоны. На заднем дворе стоят автозаки. Люди пока разбежались, но планируют собраться снова и просят помощи.

17 августа в Беларуси объявили общенациональную забастовку. На протесты вышли заводы и крупные предприятия, в частности, Гродно Азот, МАЗ, Белшина и БМЗ, журналисты Белтелерадиокомпании и работники крупнейших предприятий Беларуськалий и Нафтан.

По состоянию на 19 августа в Беларуси для работников предприятий, которые объявили забастовку, собрали помощь в размере более $1,1 млн и еще $2,6 млн — для пострадавших от действий силовиков.