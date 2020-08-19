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Факты / Мир

Военный переворот в Мали: президент уходит в отставку

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку после задержания солдатами во вторник.

В телеобращении Кейта сказал, что он также распускает правительство и парламент.

— Я не хочу, чтобы проливалась кровь, чтобы сохранить мою власть, — добавил он.

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Это произошло через несколько часов после того, как он и премьер-министр Бубу Сиссе были доставлены в военный лагерь недалеко от столицы Бамако, что вызвало осуждение со стороны региональных держав и Франции.

— Если сегодня некоторые элементы наших вооруженных сил хотят положить этому конец своим вмешательством, действительно ли у меня есть выбор? — сказал мистер Кейта.

Бунт солдат

В Мали произошла попытка государственного переворота. В результате чего были арестованы президент страны Ибрагим Бубакара Кейти и премьер-министр Бубу Сиссе.

Восставшие солдаты взяли под контроль лагерь Кати. Солдаты были недовольны заработной платой и продолжающимся конфликтом с джихадистами, а также бывшим президентом.

Лагерь Кати также стал центром мятежа в 2012 году, когда солдаты были недовольны неспособностью старшего командования остановить джихадистов и повстанцев туарегов, взявших под свой контроль север Мали.

Фото: Dreamstime

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