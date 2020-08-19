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Факты / Мир

Призываю поддержать пробуждение Беларуси: Тихановская обратилась к лидерам ЕС

Светлана Тихановская записала видеообращение к Европейскому Совету, в котором призвала страны ЕС не признавать результаты прошедших президентских выборов в Беларуси.

— Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор беларуского народа, — обратилась Тихановская.

Оппозиционер напомнила, что вторую неделю белорусский народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров.

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Результаты выборов 9 августа Тихановская назвала сфальсифицированными.

— Сотни раненых, по меньшей мере два человека погибли. Это происходит прямо сейчас в центре Европы. Я призываю вас не признавать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах народу и всего мира, — говорит Тихановская в видеообращении.

Она также напомнила, что инициировала создание Координационного совета по мирной передаче власти в стране, который объявит новые честный и демократические выборы в стране с участием международных наблюдателей.

В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

Тихановская также заявила, что готова к диалогу с действующей властью.

Фото: Dreamstime

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