Строил стену с Мексикой: экс-советника Трампа арестовали по подозрению в коррупции

Бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона арестовали по подозрению в мошенничестве.

Министерство юстиции страны предъявило обвинения ему и еще трем лицам в хищении средств, переданных сторонниками кампании We Build The Wall — строительства стены на американо-мексиканской стене.

По данным следствия, Стив Бэннон присвоил себе по меньшей мере $1 млн из собранных более $25 млн.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из самых громких обещаний республиканцев во главе с Дональдом Трампом.

Приказ о начале строительства пограничной стены был подписан в январе 2017 года, однако впоследствии оказалось, что воплотить его в жизнь практически невозможно.

По состоянию на начало лета 2020 года построено почти 30 км из более 300 запланированных.

Отмена торгового соглашения США и Китая

19 августа Дональд Трамп отказался от продолжения торговых переговоров с Китаем из-за пандемии Covid-19.

Разговоры о возможной отмене действия соглашения начались еще в мае, однако позже Трамп решил отложить этот вопрос.

До конца года соглашение предусматривало импорт Китаем американских сельхозтоваров на сумму $36,5 млрд.