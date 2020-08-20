Камалу Харрис демократическая партия США утвердила кандидатом на должность вице-президента США.

Об этом сообщили на съезде партии, который пошел в виртуальном формате.

Ранее Байден обещал, что кандидат на должность будет женского пола.

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Камала Харрис – единственная афроамериканка, которую выдвинули на пост вице-президента США.

Она была оппонентом Байдена на праймериз Демократической партии. В октябре в США намерены провести дебаты Камалы Харрис с Майком Пенсом, который является вице-президентом США.

Что известно о Камале Харрис

Она родилась в семье мигрантов. Сейчас Камале Харрис 55 лет. По профессии она юрист и политик, долгое время занимала должность прокурора Калифорнии и около 7 лет была прокурором Сан-Франциско.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что готов потратить десятки миллиардов долларов на борьбу с расизмом. Сделает это при условии, что его изберут президентом страны.