Камалу Харрис демократическая партия США утвердила кандидатом на должность вице-президента США.
Об этом сообщили на съезде партии, который пошел в виртуальном формате.
Ранее Байден обещал, что кандидат на должность будет женского пола.
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Камала Харрис – единственная афроамериканка, которую выдвинули на пост вице-президента США.
Она была оппонентом Байдена на праймериз Демократической партии. В октябре в США намерены провести дебаты Камалы Харрис с Майком Пенсом, который является вице-президентом США.
Что известно о Камале Харрис
Она родилась в семье мигрантов. Сейчас Камале Харрис 55 лет. По профессии она юрист и политик, долгое время занимала должность прокурора Калифорнии и около 7 лет была прокурором Сан-Франциско.
Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что готов потратить десятки миллиардов долларов на борьбу с расизмом. Сделает это при условии, что его изберут президентом страны.