Диагноз будет в течение дня: врачи не уверены, что Навального отравили

Диагноз российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которого госпитализировали после экстренной посадки самолета Томск – Москва, будет установлен в течение дня.
Об этом заявил заместитель главврача Больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко.
По его словам, медики ждут результаты исследований и проводят “консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее”.
Сейчас нельзя точно сказать, что Алексею Навальному стало плохо из-за отравления, сказал Калиниченко.
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Госпитализация Навального
Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву, через некоторое время после того, как он выпил чай в аэропорту.
В больнице, куда политика доставили без сознания, заявили, что Навальный впал в кому. Его подключили к аппарату исскуственной вентиляции легких.
Соратники Навального считают, медики намеренно скрывают информацию о том, почему политику стало плохо.
Фото: Алексей Навальный