Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на четверг, 20 августа, количество известных случаев нового коронавируса во всем мире составляет 22 325 761.

По меньшей мере 786 258 человек умерли во всем мире.

США сообщили о самом большом количестве смертей и подтвержденных случаев среди всех стран. В США зарегистрировано не менее 5 528 493 случаев коронавируса, в том числе не менее 173 125 смертей.

На второй строчке находится Бразилия с 3 456 652 инфицированными. Индия на третьем месте – 2 767 273 случая заражения. В десятке рейтинга также расположились Россия, Южная Африка, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.

По количеству больных коронавирус Украина занимает 29 место — 98 658 случаев по состоянию на утро 19 августа.

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Коронавирус в мире – детально

Новая Зеландия в настоящее время борется с повторной вспышкой коронавируса, которая произошла после того, как в стране более 100 дней не фиксировалось ни одного случая инфицирования.

За последние сутки в стране зарегистрированы пять новых случаев коронавируса, общее количество подтвержденных случаев заражения составляет 1 304.

Начиная с 1 сентября, Египет потребует от всех туристов, прибывающих в страну, предоставить отрицательный результат теста на Covid-19.

Власти заявили, что решение об обязательном прохождении теста для всех туристов было принято из-за “увеличения числа случаев инфицирования в некоторых странах”.

Аргентина сообщила о самом высоком ежедневном количестве смертей, связанных с Covid-19 — в среду в стране умерли 282 человека.

Число погибших от коронавируса в этой южноамериканской стране в настоящее время составляет 6 330 человек.

Франция установила рекорд новых случаев коронавируса с момента выхода из карантина в середине мая. В среду в стране зарегистрировали 3 776 новых случаев.