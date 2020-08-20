Навальный не первый: как расправляются с оппозиционерами в России

20 августа в России госпитализировали оппозиционера Алексея Навального. Он летел в Москву самолетом, когда потерял сознание. Навального госпитализировали с подозрением на отравление в больницу города Омск.

В России богатая история политических отравлений. За последние 20 лет в больницы с токсинами в крови попали — депутат Юрий Щекочихин, журналисты Александра Политковская, Петр Верзилов и Владимир Кара-Мурза.

А бывших офицеров ФСБ Сергея Литвиненко и Сергея Скрипаля попытались отравить даже в Великобритании.

Юрий Щекочихин, 2003 год

Депутат Государственной Думы внезапно слег в больницу после заявлений, связанных с коррупцией во власти РФ. Несколько недель очень тяжело болел и умер.

Родственникам было запрещено брать образцы тела для независимого расследования. Но им все-таки удалось отправить биологический материал в Лондон. Ученые обнаружили отравления радиоактивным таллием.

Анна Политковская, 2004 год

Журналист Новой газеты отравилась 2 сентября 2004 года по дороге в город Беслан, где накануне произошел теракт. В самолете Аэрофлота она выпила чай, после чего почувствовала себя плохо.

Руководство газеты высказал мнение, что Политковскую умышленно отравили, чтобы она стала на время неработоспособной. Политковскую убили через два года в Москве.

Александр Литвиненко, 2006 год

Экс-офицера ФСБ Литвиненко отравили в Великобритании радиоактивным изотопом полоний-210.

По мнению британцев, к отравлению причастно российское правительство и президент РФ Владимир Путин.

Владимир Кара-Мурза, 2015 и 2017 года

6 мая 2015 года российский оппозиционный активист Владимир Кара-Мурза был госпитализирован в больницу с диагнозом сердечная недостаточность. Подозревают, что тогда ему в пищу подсыпали яд.

2 февраля 2017 года Владимир, второй раз за два года, был госпитализирован с симптомами отравления и введен в медикаментозную кому. Сегодня лечится за рубежом.

Сергей и Юлия Скрипали, 2018 год

Бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипаля и в нарушении Конвенции о запрете химического оружия.

Петр Верзилов, 2018 год

Активист Рussy Riot Петр Верзилов был госпитализирован в тяжелом состоянии 11 сентября 2018 года.

Немецкие врачи считают, что Верзилов был отравлен в России неизвестным веществом. Он провел три дня в реанимации в состоянии комы.

Отравление Навального

Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске.

Сейчас Алексей Навальный находится в реанимации. К нему не пускают жену и личного врача. Также отказываются предоставить историю болезни.