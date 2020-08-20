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Факты / Мир / Росія

Навальный в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в токсикореанимации больницы в Омске.

Навальный находится в тяжелом состоянии после отравления, сообщил главврач БСМП №1 Александр Мураховский.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что политика госпитализировали без сознания, а позже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Навального госпитализировали с отравлением

20 августа самолет Томск – Москва, на котором летел Навальный, экстренно сел в Омске.

Во время полета оппозиционеру стало плохо, он потерял сознание. После посадки Навального экстренно госпитализировали.

Пресс-секретарь Навального считает, что политику могли подмешать яд в чай, который он пил в аэропорту.

Источник: MK.ru

Фото: Dreamstime

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