Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в токсикореанимации больницы в Омске.

Навальный находится в тяжелом состоянии после отравления, сообщил главврач БСМП №1 Александр Мураховский.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что политика госпитализировали без сознания, а позже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Навального госпитализировали с отравлением

20 августа самолет Томск – Москва, на котором летел Навальный, экстренно сел в Омске.

Во время полета оппозиционеру стало плохо, он потерял сознание. После посадки Навального экстренно госпитализировали.

Пресс-секретарь Навального считает, что политику могли подмешать яд в чай, который он пил в аэропорту.

Источник: MK.ru