Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить “неустановленным психодислептиком”.

Такой предварительный диагноз Алексею Навальному поставили медики, пишут СМИ со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Психодислептики — это самое общее название химически несходных веществ, нарушающих умственную деятельность.

Поэтому такой диагноз очень поверхностный. В группу психодислептиков входят вещества от амфетаминов до конопли и бензина.

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СМИ также пишут, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который используется грабителями и насильниками для усыпления жертв и смертельно опасен при передозировке.

Диагноз Навальному

Медики больницы в Омске, где Навальный находится в коме, обещают установить диагноз оппозиционеру в течение дня.

По их словам, пока нельзя констатировать, что политик был отравлен.

Как отмечает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, “в больнице уже находится больше полиции, чем врачей”.

Источник: НГС-Омск, Интерфакс