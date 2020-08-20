В Норвегии установят 10-дневный карантин для иностранцев, прибывающих из Европы из-за распространения коронавируса.

В перечень стран, граждане которых должны будут придерживаться карантинных ограничений, вошли: Австрия, Греция, Ирландия и Великобритания.

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Кроме того, Министерство иностранных дел Норвегии просит своих граждан пока воздержаться от поездок в эти страны.

Также ведомство отметило, что 10-дневный карантин вводится для жителей городского района Копенгаген в Дании.

Причинами введения таких обязательных карантинных ограничений стало повышение уровня инфицирования в этих странах, который составляет 20 новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения за последние две недели.

Такие ограничения начнут действовать с 21 августа.

Ограничения для туристов

Египет ввел обязательное прохождение ПЦР-теста на коронавирус для всех туристов с 1 сентября. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил, что все, кто прибывает в страну на границе должны показать отрицательный результат исследования на Covid-19.

Такое решение было принято из-за увеличения количества заболеваемости коронавирусом во многих странах мира.