20 августа утром оппозиционного политика России Навального госпитализировали в клинику Омска с подозрением на отравление. Оппозиционер возвращался самолетом из Томска в Москву, но во время полета ему стало плохо, поэтому самолет экстренно посадили в Омске, а политик попал в реанимацию с признаками токсического отравления.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш отметила, что Алексея Навального могли отравить, а само вещество ему будто подсыпали в чай.

В больницу приехал Следственный комитет, однако правоохранители не спешат рассматривать версию умышленного отравления.

Сейчас политик находится в коме, его состояние стабильно тяжелое — пострадавшего подключили к аппарату ИВЛ.

Официально диагноз не установлен, в СМИ появлялась информация о том, что у Навального развился отек мозга, но Минздрав опровергает это.

— Уже точно можно сказать, что это не отравление оксибутиратом, барбитуратами или азалептином. Врачи, по их собственным словам, провели кучу анализов Алексею, но все равно не могут понять, что с ним, — отмечает Baza.

Жена оппозиционера Юлия сразу приехала в больницу к мужу, однако ее не пускали в палату, так как “пациент не дал согласие на посещение”, позже руководство больницы говорило, что штамп в паспорте является не достаточным доказательством того, что они женаты и требовали показать свидетельство о браке.

После разговора с главным врачом Юлию все же пустили к мужу. Личного врача Навального в палату до сих пор не пустили.

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Сторонники Навального убеждены, что Алексея нужно транспортировать в Европу и там продолжить лечение, однако пока медики не дают соответствующих разрешений, мол его нельзя сейчас перевозить куда-нибудь.

Руководитель штаба Навального Леонид Волков видит в этом желание скрыть следы отравления, чтобы позже было невозможно определить токсин.

В больнице, куда госпитализировали Навального находятся представители силовых структур — юристы требуют возбудить уголовное дело по факту посягательства на жизнь.

Навальный заявлял, что его пытались отравить

В июле 2019 года Навального приговорили к 30 суткам административного ареста якобы за повторное нарушение правил проведения митинга.

Утром 28 июля Навального госпитализировали в больницу из спецприемника, в котором он отбывал наказание с диагнозом “острая аллергическая реакция”.

На следующий день оппозиционера вернули из больницы в пенитенциарное учреждение. Навальный обратился в Следственный комитет России с заявлением о своем отравлении в спецприемнике.