Европейский офис Всемирной организации здравоохранения заявил, что начал переговоры с Россией, чтобы попытаться получить больше информации об экспериментальной вакцине от коронавируса.

Высокопоставленный сотрудник по чрезвычайным ситуациям в Европейском региональном бюро ВОЗ Кэтрин Смоллвуд заявила, что агентство начало прямые обсуждения с Россией и что официальные лица ВОЗ делятся различными шагами и информацией, которые потребуются ВОЗ для проведения оценок.

— Мы беспокоимся о безопасности и эффективности не только в отношении российской вакцины, но и в отношении всех вакцин, находящихся в стадии разработки, — сказал Смоллвуд.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге сказал, что организация приветствует все достижения в разработке вакцин, но что каждая вакцина должна проходить одни и те же клинические испытания.

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Клюге отметил, что Россия имеет долгую историю разработки и применения вакцин, в том числе от желтой лихорадки и полиомиелита.

Российская вакцина

На прошлой неделе Россия стала первой страной в мире, получившей лицензию на вакцину от коронавируса, когда президент Владимир Путин объявил о своем одобрении.

Но вакцина еще не прошла расширенные испытания, которые обычно требуются для доказательства ее эффективности перед лицензированием, что является серьезным нарушением научного протокола.

При этом российские официальные лица заявили, что врачи могут начать вакцинацию в этом месяце, а массовые кампании могут начаться в октябре.

Два других потенциальных кандидата на вакцину от Covid-19 уже начали такие исследования в США и других странах, и им потребуется около 30 тыс. человек для вакцинации и последующего отслеживания.