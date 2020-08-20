В Mariott произошла масштабная утечка данных клиентов

Основатель консалтинговой компании Big Revolution Мартин Брайант подал коллективный иск в Высокий суд Лондона на гостиничную сеть Mariott International.

К Брайанту обратились также и другие люди, которые останавливались в отелях в Англии и Уэльсе.

По предварительной информации, в компании произошла одна из самых масштабных утечек данных клиентов в истории.

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В момент, когда произошел взлом базы данных, в отелях были около семи миллионов гостей.

По информации СМИ, утечка данных происходила на протяжении четырех лет – с 2014 по 2018 год.

Также жертвой хакеров стала и нью-йоркская юридическая фирма Grubman Shire Meiselas & Sacks, которая работает со звездами мирового уровня.

С юристами этой компании сотрудничают Мадонна, Элтон Джон, Роберт Де Ниро, Майк Тайсон, The Weeknd, Дрейк, Ники Минаж и другие. Также и такие компании, как HBO, Spotify, Playboy Enterprises.

Источник: Financial Times