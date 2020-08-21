Курс доллара в Беларуси резко возрос

В пункты обмена валюты в Минске наблюдается ажиотаж, люди активно скупают валюту.

Белорусский рубль проседает, что будет дальше, никто не знает, цитирует жителей Минска агентство ТАСС.

21 августа в Беларуси отмечается резкое подорожание, доллара и евро на фоне протестов.

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По данным белорусского Центробанка, доллар продают по цене 2,5177 белорусских рублей. То же резкое подорожание произошло и относительно евро — 2,9813 белорусских рубля.

20 августа состоялось заседание Совбеза Беларуси. На нем президент Александр Лукашенко предложил ввести запрет на операции в иностранных валютах без разрешения от КГБ Беларуси и заморозили валютные депозиты.

В то же время правительство Беларуси заявляет, что заморозки и валютных ограничений пока не будет.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси не прекращаются тринадцатый день.

В фонды поддержки бастующих рабочих уже пожертвовали миллионы, чтобы помочь им выдержать давление власти.

Источник: ТАСС

Фото: Лента дня