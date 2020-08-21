Протесты в Беларуси

В 13 день протестов в Беларуси оппозиционный лидер Светлана Тихановская созвала первую пресс-конференцию и призвала граждан страны продолжить отстаиваться свою позицию.

Второй оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что не хотел бы смены власти в Беларуси по украинскому сценарию, а действующий президент Александр Лукашенко отметил, что не будет идти на контакт с оппозицией, только с рабочими страны.

Факты ICTV подготовили обзор событий в Беларуси 21 августа.

Протесты и забастовки

21 августа в Беларуси продолжились забастовки на предприятиях, митинги и акции на улицах городов.

На нефтеперерабатывающем заводе Нафтан в Новополоцке более 3,2 тыс. человек устроили забастовку. Они написали и подписали письмо, в котором просили Лукашенко уйти с поста. А в Минске сотни сотрудников Парка высоких технологий вышли на акцию солидарности.

Позже в столице митингующие выстроились в Цепь покаяния. Кроме того, акции прошли в Гомеле и Бресте.

В Минске в этот день опять прошли акции в поддержку Лукашенко.

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Заявления лидеров

Лидер оппозиции Светлана Тихановская 21 августа дала первую пресс-конференцию после побега в Литву. Она пообещала, что вернется в страну.

— Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности, — сказала Тихановская.

Несмотря на митинги и акции, еще один оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что не хотел бы смены власти в Беларуси по сценарию украинского Майдана.

— Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Произошла революция, и эта революция произошла вне рамок электорального цикла, — отметил Валерий Цепкало.

В то же время Александр Лукашенко наотрез отказывается идти на контакт с оппозицией. Он заявил, что будет общаться только с людьми.

— Я президент страны. Не дай Бог, страна развалится — у вас не будет работы, — обратился он в очередной раз к народу.

Под конец дня Светлана Тихановская опять призывала людей не останавливать протесты и анонсировала воскресный Марш Новой Беларуси, который состоится 23 августа.

Реакция мира

Лидеры стран продолжают реагировать санкциями и заявлениями на события в Беларуси.

У США выразили озабоченность результатами выборов в Беларуси. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что руководство страны осуждает насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также арест кандидатов из оппозиции.

А Латвия и Эстония вслед за Литвой ввели санкции против чиновников из Беларуси. Им не будут выдавать визы для въезда в страны.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются, уже две недели подряд люди выходят на улицы и требуют отставки Лукашенко.

Президент не реагирует на требования людей, а регулярно созванивается с российским коллегой Владимиром Путиным и укрепляет западные границы.

В то же время граждане не собираются останавливаться и анонсируют новые акции и забастовки.

Фото: TUT.BY