Врачи разрешили транспортировку российского блогера и оппозиционера Алексея Навального в Германию, так как его состояние стабилизировалось.

— Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники, — заявил заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко.

Читайте: Типичный Кремль: Литва видит в ситуации с Навальным попытки замести следы

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что самолет и документы для транспортировки были готовы еще утром 21 августа.

Госпитализация Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, совершил вынужденную посадку в Омске, откуда оппозиционера госпитализировали в местную больницу.

Сейчас Навальный в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом является нарушение обмена веществ.

21 августа из Нюрнберга (Германии) в Омск (Россия) вылетел самолет, который должен эвакуировать оппозиционного политика Алексея Навального в Берлин.

Однако главврач больницы, где находится политик, заявил, что его состояние нетранспортабельное.