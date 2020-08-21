Основным диагнозом Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Об этом сообщил главный врач Омской больницы Александр Мураховский.

Он объяснил, что это вызвало резкое снижение сахара в крови.

Поэтому рисковать его жизнью нельзя и транспортировать тоже, поскольку состояние российского оппозиционера может измениться как при взлете, так и во время посадки самолета.

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Также главный врач заверил, что оксибутират и барбитураты в крови Алексея Навального не обнаружены. А опасным веществом, которое нашли на коже и одежде политика, оказалась промышленная химия.

Врач объяснил, что она используется, в частности, в пластиковых стаканчиках, которые все трогают.

Российскому политику Алексею Навальному стало плохо 20 августа. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, совершил вынужденную посадку в Омске, откуда оппозиционера госпитализировали в местную больницу.

Сейчас Алексей Навальный в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.