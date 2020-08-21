Светлана Тихановська дала первую пресс-конференцию после выезда в Литву.
Заявила, что вернется в Беларусь, но она не уверена, когда это будет возможно, заявила она.
— Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности, — сказала Тихановська.
Ее муж Сергей Тихановский (находится в СИЗО. — Ред.) знает, что она уехала и он поддержал ее решения.
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Она отказалась отвечать на вопрос, угрожала ли ей власть Беларуси. Также к ней не обращалась власти РФ с предложениями о сотрудничестве.
— Я не выбирала этот путь. Я оказалась в ситуации выбора: между свободой, между правдой и ложью, между любовью к своей стране и покорностью системе, — говорит она.
Тихановская отвечая на вопрос, поддержит ли она протесты, если люди начнут штурмовать правительственные здания в Беларуси, заявила что нужно протестовать мирно.
— Я поддерживаю всех мирных протестующих и мирные пути отстаивания своего выбора. Я надеюсь, что руководство услышит свой народ. То, что оно видит сейчас, ясно показывает, что люди хотят перемен, — заявила она.
Тихановская уехала в Литву 11 августа — через два дня после выборов президента Беларуси.
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси продолжаются уже тринадцатый день. Активные митинги начались после объявления результатов выборов президента. На них победил Александр Лукашенко.
18 августа к демонстрантам присоединились рабочие предприятий-гигантов. Среди них сахарные заводы и заводы бытовой техники.