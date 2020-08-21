США следят за ситуацией, которая развивается вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.

— Мы следим за этим, — подчеркнул политик.

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Трамп также добавил, что в скором времени он ждет доклад об отравлении политика.

Навальный в коме

20 августа утром оппозиционного политика России Навального госпитализировали в клинику Омска с подозрением на отравление. Оппозиционер возвращался самолетом из Томска в Москву, но во время полета ему стало плохо, поэтому самолет экстренно посадили в Омске, а политик попал в реанимацию с признаками токсического отравления.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш отметила, что Алексея Навального могли отравить, а само вещество ему будто подсыпали в чай.

В больницу приехал Следственный комитет, однако правоохранители не спешат рассматривать версию умышленного отравления.

Сейчас политик находится в коме, его состояние стабильно тяжелое — пострадавшего подключили к аппарату ИВЛ.

Источник: Белый дом