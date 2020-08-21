Недостаточное количество шприцев может стать на пути глобальной вакцинации от коронавируса.

Опасность дефицита может возникать не в первой волне потенциальной программы прививок против Covid-19, а во второй и третьей уже в 2021 году, прогнозируют американские эксперты.

Специалисты призывают правительства стран уже сейчас обдумать вопрос наличия необходимого оборудования. Это нужно сделать до появления вакцины, которая может быть готова до конца 2020 года, уточнил пресс-секретарь компании Becton, Dickinson&Co (BD) Трой Киркпатрик.

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Однако не все эксперты настроены пессимистически. Ряд специалистов считают, что компании легко справятся с возможным дефицитом, удвоив объемы производства.

Вакцина от коронавируса

С момента появления смертоносного коронавируса ученые со всех стран мира стали искать лекарство и разрабатывать вакцину против вируса.

Успеха в этом направлении достигли специалисты из США, лидер страны Дональд Трамп заявил, что к концу 2020 году спасительная вакцина от коронавируса будет готова.

В то же время о готовности вещества заявили в РФ. А в Китае уже выдали первый патент на вакцину от Covid-19.