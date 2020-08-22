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Факты / Мир

Пандемию коронавируса можно победить за два года — ВОЗ

Коронавирус в мире можно преодолеть меньше чем за два года.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, для того чтобы человечество побороло коронавирус, всему миру необходимо объединить усилия и проявить глобальную солидарность.

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Гебрейесус также подчеркнул, что с пандемией испанского гриппа человечество боролось два года, однако с коронавирусом ВОЗ надеется справиться быстрее.

Также ВОЗ надеется, что вакцина от коронавируса появится в ближайшее время. Однако это не поможет в полной мере побороть Covid-19, так как сейчас ученые все еще изучают все возможные последствия инфицирования.

Успеха в создании вакцины достигли специалисты из США, лидер страны Дональд Трамп заявил, что к концу 2020 году спасительная вакцина от коронавируса будет готова.

В то же время о готовности вещества заявили в РФ. А в Китае уже выдали первый патент на вакцину от Covid-19.

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