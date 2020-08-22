Протесты в Беларуси продолжаются уже 14 день. Тысячи людей выходят на улицы, чтобы выразить несогласие с результатами президентских выборов, на которых якобы президент Александр Лукашенко одержал победу и получил более 80% голосов.
21 августа в Минске протестующие выстроились в живую цепь. Ее протяжность составила 13 км. Ночью 22 августа появилось видео, как под зданием СИЗО в Минске силовики задержали и жестоко избивали ее участников.
22 августа в Гродно прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко, который на нем присутствовал и произнес речь.
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Он заявил, что 24 августа в стране закроются те предприятия, которые объявили забастовку 17 августа.
Также он сказал, что армия Беларуси приведена в полную боевую готовность. Это произошло впервые за 25 лет.
В Беларуси на фоне протестов появились сообщения о блокировке как минимум 10 новостных сайтов. Кроме того, наблюдаются проблемы с доступом к следующим ресурсам: Euroradio, Belsat, Tribuna, Платформа Голос, Zubr, AFN, UDF, Virtualbrest, Vkurier.
В Управлении по правам человека ООН высказали серьезную обеспокоенность тем, что более 100 человек все еще находятся под стражей, в том числе примерно 60 из них обвиняют в серьезных преступлениях.
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси начались 9 августа. Причиной стали результаты выборов президента, на которых 80,08% голосов оказались за Александра Лукашенко.
Тысячи белорусов требуют честных выборов и отставки Лукашенко.
17 августа единственный его соперник на выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.
Также была объявлена общенациональная забастовка. На страйк вышли крупные предприятия и заводы.
22 августа протесты в Беларуси продолжаются.