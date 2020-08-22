Протесты в Беларуси продолжаются уже 14 день. Тысячи людей выходят на улицы, чтобы выразить несогласие с результатами президентских выборов, на которых якобы президент Александр Лукашенко одержал победу и получил более 80% голосов.

21 августа в Минске протестующие выстроились в живую цепь. Ее протяжность составила 13 км. Ночью 22 августа появилось видео, как под зданием СИЗО в Минске силовики задержали и жестоко избивали ее участников.

22 августа в Гродно прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко, который на нем присутствовал и произнес речь.

Читайте: Протесты в Беларуси — онлайн

Он заявил, что 24 августа в стране закроются те предприятия, которые объявили забастовку 17 августа.

Также он сказал, что армия Беларуси приведена в полную боевую готовность. Это произошло впервые за 25 лет.

В Беларуси на фоне протестов появились сообщения о блокировке как минимум 10 новостных сайтов. Кроме того, наблюдаются проблемы с доступом к следующим ресурсам: Euroradio, Belsat, Tribuna, Платформа Голос, Zubr, AFN, UDF, Virtualbrest, Vkurier.

В Управлении по правам человека ООН высказали серьезную обеспокоенность тем, что более 100 человек все еще находятся под стражей, в том числе примерно 60 из них обвиняют в серьезных преступлениях.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси начались 9 августа. Причиной стали результаты выборов президента, на которых 80,08% голосов оказались за Александра Лукашенко.

Тысячи белорусов требуют честных выборов и отставки Лукашенко.

17 августа единственный его соперник на выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Также была объявлена общенациональная забастовка. На страйк вышли крупные предприятия и заводы.

22 августа протесты в Беларуси продолжаются.