22 августа протесты в Беларуси продолжаются. Сегодня 14 день акций. Массовые митинги заканчивались задержаниями и избиениями активистов. Лишь после нескольких дней протестов к людям вышел президент Александр Лукашенко.

Однако это никоим образом это не повлияло на оппозиционное движение в народе. После митингов, начались забастовки на предприятиях.

В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали одного из координаторов незаконных уличных протестов. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием новых участников акций.

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В Беларуси на фоне протестов после выборов президента страны сообщают о блокировании как минимум 10 новостных сайтов. Есть проблемы или перебои с доступом.

К слову, проблемы с интернетом в Беларуси наблюдались еще в день выборов.

Протесты в Беларуси

9 августа начались протесты в Беларуси. В этот же день в стране прошли выборы президента.

Предвидев результаты выборов, тысячи белорусов вышли на улицы. Результат президентской гонки — 80,08% голосов за Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года.

Протестующие требуют честных выборов и его отставки.

Акции продолжались всю неделю. ОМОН избивал и задерживал, как протестующих, так и обычных прохожих.

17 августа главный соперник Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

И в этот день в стране объявили общенациональную забастовку. На страйк вышли крупные предприятия и заводы.