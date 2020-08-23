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Факты / Мир

Иран готов к переговорам о компенсации за сбитый самолет МАУ

Иран готов к переговорам о выплате компенсации за сбитый украинский самолет МАУ.

Об этом сообщил глава Авиационной организации Ирана Тураджи Зангане.

— Переговоры по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми. Следующая встреча запланирована на октябрь в Тегеране, — отметил он.

Читайте: Иран вынужден выплатить компенсацию за сбитый самолет — МИД

Тураджи Зангане также напомнил, что Иран взял на себя ответственность за катастрофу МАУ.

Накануне глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что Иран не собирается выплачивать компенсацию авиакомпании МАУ за сбитый самолет.

Такое заявление он объяснил тем, что самолет был застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими. Поэтому они должны выплатить компенсацию.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране произошла утром 8 января. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. На борту было 11 украинцев.

Источник: IRNA

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