Экипаж самолета МАУ пытался до последнего контролировать ситуацию и управлять самолетом после первого удара ракеты. Но у воздушного судна возникли проблемы с электричеством.

Об этом свидетельствуют новые данные из черных ящиков сбитого украинского самолета.

Также стало известно, что продолжительность записей, сделаных после взрыва первой зенитной ракеты, которую запустил Иран, составляет 19 секунд. Однако после этого двигатели не отключились.

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Вторая ракета попала в самолет через 25 секунд после первой. Но так как запись в кабине завершилась через 19 секунд после взрыва, проанализировать влияние второй ракеты на самолет невозможно.

Глава иранской организации гражданской авиации Тураджи Дехкан Зангене объяснил, что после первого взрыва ракеты в самолет попал артиллерийский снаряд шрапнель. Он и мог повредить бортовые самописцы.

Катастрофа самолета МАУ

Самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ сбили 8 января в Иране. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. На борту было 11 украинцев.

Через три дня власти признали, что иранские военные ошибочно сбили лайнер.

Предварительные данные, которые получили после расшифровки черных ящиков, подтвердили, что самолет на момент сбивания был исправен, а упал из-за того, что в него попала ракета.

Источник: Tasnim