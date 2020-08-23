Военные не смогут разгонять мирных митингующих даже если получат такой приказ.

В этом убеждена оппозиционерка Светлана Тихановская.

— Это будет преступлением со стороны армии, если будут выполнять такой преступный приказ против белорусского народа, они ведь тоже граждане Беларуси. Не могут белорусы бить белорусов. Я более чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают.

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Также Светлана Тихановская прокомментировала слова Александра Лукашенко о приведении войск в полную боевую готовность.

Она отметила, что это не что иное, как запугивание людей.

Протесты в Беларуси не утихают уже 15-й день. Ежедневно люди выходят на улицы и выражают свое недовольство тем, что, согласно результатам выборов, президентом вновь стал Александр Лукашенко.

На митинги также выходят крупные предприятия и заводы.