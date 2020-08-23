По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, коронавирус в мире зафиксировали уже у 23 203 532 человек.
Всего за четыре дня количество новых случаев выросло более чем на миллион.
За весь период пандемии умерли 804 416 пациентов, почти 15 млн человек выздоровели.
В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина уже на 28 месте — сейчас мы находимся между Эквадором и Казахстаном.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 5 667 112;
- Бразилия — 3 582 362;
- Индия — 3 044 940;
- Россия — 949 531;
- Южная Африка — 607 045.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 176 353;
- Бразилия — 114 250;
- Мексика — 60 254;
- Индия — 56 706;
- Великобритания — 41 509.
Коронавирус в мире
Согласно статистике коронавирус в мире, общее количество зараженных в мире на утро 22 августа составило 22 949 234 больных.
Антилидером в списке остаются США — и по количеству случаев, и по летальности.
22 августа Украина была на 30 месте — между Израилем и Египтом.