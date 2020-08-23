По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, коронавирус в мире зафиксировали уже у 23 203 532 человек.

Всего за четыре дня количество новых случаев выросло более чем на миллион.

За весь период пандемии умерли 804 416 пациентов, почти 15 млн человек выздоровели.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина уже на 28 месте — сейчас мы находимся между Эквадором и Казахстаном.

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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 5 667 112;

Бразилия — 3 582 362;

Индия — 3 044 940;

Россия — 949 531;

Южная Африка — 607 045.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 176 353;

Бразилия — 114 250;

Мексика — 60 254;

Индия — 56 706;

Великобритания — 41 509.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавирус в мире, общее количество зараженных в мире на утро 22 августа составило 22 949 234 больных.

Антилидером в списке остаются США — и по количеству случаев, и по летальности.

22 августа Украина была на 30 месте — между Израилем и Египтом.