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Факты / Мир

Когда остров Бали откроют для туристов

Курортный остров в Индонезии Бали будет закрыт для иностранных туристов до конца 2020 года.

Об этом сообщил губернатор острова Уейан Костера.

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По его словам, на такое решение повлияла ситуация с коронавирусом в Индонезии, поэтому правительство ввело запрет на путешествия.

Ранее было запланировано, что курортный остров откроют для туристов 11 сентября 2020года, поскольку бизнес на Бали очень пострадал от пандемии Сovid-19. Около 2 667 человек остались без работы.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 августа в Украине обнаружили 1 799 случаев коронавируса. За последние сутки умерло 22 украинца, а выздоровели — 289.

Всего в Украине 106 757 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. Наибольшее количество больных во Львовской области — 13 253, в Киеве — 12 023, Черновицкой области — 9 167, Ровенской — 8 559.

Источник: The Jakarta Post

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