24 августа коронавирус в мире зафиксировали в 23 358 598 человек. За пять дней инфицирования подтвердили в миллиона человек.
За весь период пандемии 15 млн человек выздоровели, умерли 807 830 пациента.
Украина (107 379) продолжает находиться на 28 месте — между Эквадором (107 769) и Казахстаном (104 718).
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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 5 701 938;
- Бразилия — 3 605 783;
- Индия — 3 044 940;
- РФ — 954 328;
- ЮАР — 609 773.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 176 801;
- Бразилия — 114 744;
- Мексика — 60 408;
- Индия — 56 706;
- Великобритания — 41 515.
Коронавирус в мире
Коронавирус в мире 23 августа зафиксировали в 23 203 532 жителей Земли.
За весь период пандемии умерли 804416 пациенты, почти 15 млн человек выздоровели.