24 августа коронавирус в мире зафиксировали в 23 358 598 человек. За пять дней инфицирования подтвердили в миллиона человек.

За весь период пандемии 15 млн человек выздоровели, умерли 807 830 пациента.

Украина (107 379) продолжает находиться на 28 месте — между Эквадором (107 769) и Казахстаном (104 718).

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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 5 701 938;

Бразилия — 3 605 783;

Индия — 3 044 940;

РФ — 954 328;

ЮАР — 609 773.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 176 801;

Бразилия — 114 744;

Мексика — 60 408;

Индия — 56 706;

Великобритания — 41 515.

Коронавирус в мире

Коронавирус в мире 23 августа зафиксировали в 23 203 532 жителей Земли.

За весь период пандемии умерли 804416 пациенты, почти 15 млн человек выздоровели.