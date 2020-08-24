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Факты / Мир

Коронавирус в мире 24 августа: лидеры США и Бразилия, Украина 26-я

24 августа коронавирус в мире зафиксировали в 23 358 598 человек. За пять дней инфицирования подтвердили в миллиона человек.

За весь период пандемии 15 млн человек выздоровели, умерли 807 830 пациента.

Украина (107 379) продолжает находиться на 28 месте — между Эквадором (107 769) и Казахстаном (104 718).

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 5 701 938;
  • Бразилия — 3 605 783;
  • Индия — 3 044 940;
  • РФ — 954 328;
  • ЮАР — 609 773.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 176 801;
  • Бразилия — 114 744;
  • Мексика — 60 408;
  • Индия — 56 706;
  • Великобритания — 41 515.

Коронавирус в мире

Коронавирус в мире 23 августа зафиксировали в 23 203 532 жителей Земли.

За весь период пандемии умерли 804416 пациенты, почти 15 млн человек выздоровели.

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