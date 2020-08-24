Врачи берлинской клиники Charite заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили с применением вещества группы холинэстеразы.
— Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно, и был начат еще один обширный анализ, — отметили в клинике.
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Блогера остается в искусственной коме, однако угрозы его жизни нет.
— Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент, — сообщили в клинике.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, совершил вынужденную посадку в Омске, откуда оппозиционера госпитализировали в местную больницу.
Сейчас Навальный в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом является нарушение обмена веществ.
21 августа из Нюрнберга (Германии) в Омск (Россия) вылетел самолет, который должен эвакуировать оппозиционного политика Алексея Навального в Берлин.
Однако главврач больницы, где находится политик, заявил, что его состояние нетранспортабельное.
В тот же день врачи таки разрешили транспортировку Навального в Германию, так как его состояние стабилизировалось.
Источник: Charite