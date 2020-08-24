Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрыва экономических отношений с Китаем.

По его словам, Америка теряет сотни миллиардов долларов и в мире нет ни одной страны, которая могла бы обокрасть США так, как КНР.

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— Буду ли я готов разорвать американскую и китайскую экономики и не вести бизнес с КНР? Это очень интересный вопрос, потому что мы ничего не получаем от Китая, а только теряем. Если они не будут вести себя с нами правильно, я сделаю это, — отметил президент США.

Также Трамп отметил, что сейчас Америка получает определенные товары из Китая, но США могли бы это производить сами. Поэтому так его страна теряет большие средства.

Переговоры с Китаем

Недавно президент США Дональд Трамп отменил переговоры с Китаем из-за пандемии коронавируса. Кроме этого, он снова обвинил КНР в распространении Covid-19 по миру.

Соглашение между США и Китаем в сфере торговли было заключено в январе 2020 года, которое каждые шесть месяцев требует повторного рассмотрения. Сначала Дональд Трамп хотел отменить его действие в мае 2020 года, когда пандемия коронавируса набрала обороты, однако изменил свое мнение.

Источник: Fox News