PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовыми задержаниями мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционной Координационным Советом.

С начала С конца
Прямая трансляция
13:16 - 24 августа

МИД Литвы вызвало посла Беларуси в Литве Валерия Барановского, которому была вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики.

— Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовский государственную границу в Мядининкай, — заявили в МИД.

В ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущения повторения подобных нарушений.

В воскресенье вечером из села Мядининкай, у границы с Беларусью, запустили воздушные шарики с неофициальным флагом Беларуси.

Их сбил вертолет Вооруженных сил Беларуси.

Источник: МИД Литвы

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:55 - 24 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ учителей, которые поддержали оппозиционные акции протеста.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:49 - 24 августа

В Беларуси милиция задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Их задержали на проходной Минского тракторного завода.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:25 - 24 августа

Минобороны Беларуси отчитались о сбивании нескольких воздушных шариков, которые нарушили государственную границу со страной. Для этого использовали боевой вертолет Ми-24.

Шарики имели ” запрещенную символику” и летели из Литвы, заявили военные.

Источник: Минобороны Беларуси

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:31 - 24 августа

Белорусских военных собирают в Гродненской области на границе с Литвой.

Делают это, чтобы оправдать ужесточение режима внешней угрозой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

— Но в заявлениях об угрозах из-за границы нет здравого смысла. Если власть будет действовать дубинками, она загонит ситуацию в еще более глубокий политический и моральный тупик, — заявил он.

Источник: Дождь

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:27 - 24 августа

В украинском МИД советуют коллегам из Беларуси не отвергать ценных дружеских советов.

— Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда, — заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Источник: МИД Украины

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:02 - 23 августа

В сети появилось видео, на котором снято якобы прибытие нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко во Дворец независимости в Минске 23 августа.

Кадры опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал Пул первого.

Ранее к его резиденции подошли десятки тысяч протестующих, но проход им заблокировали силовики, установившие кордон.

На одном из видео видно, как Лукашенко летит в вертолете, а рядом с ним находится его сын в каске и разгрузочном жилете.

На другом видео Лукашенко уже выходит из вертолета, на нем бронежилет, а в руках президент держит оружие, похожее на автомат, но без рожка с патронами.

На еще одном видео видно, как Лукашенко идет к резиденции, и спрашивает у кого-то из присутствующих: “Там никого не осталось, да?”.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:37 - 23 августа

В Минске нынешнего президента Александра Лукашенко эвакуируют из Дворца независимости.

На кадрах, которые публикуют оппозиционные СМИ, видно, что к рабочей резиденции президента прилетел белый вертолет с белорусским флагом, предположительно, борт Лукашенко.

Официального подтверждения информации, что Лукашенко находится во Дворце независимости, нет.

Ранее к Дворцу независимости подошли несколько тысяч протестующих, но силовики перекрыли им путь.

/ 2 фотографии

После прибытия вертолета протестующие начали уходить обратно к стеле Минск — город герой.

Сообщается также, что в Минске начались проблемы с интернетом.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
18:56 - 23 августа

Огромные силы правоохранителей стягиваются сейчас к Дворцу независимости в Минске, куда приближается несколько десятков тысяч протестующих.

Оппозиционные СМИ пишут, что во Дворце независимости сейчас находится Лукашенко.

Фото: NEXTA Live

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:39 - 23 августа

Ситуация возле стелы Минск — город герой сейчас.

/ 3 фотографии

Фото: Onliner

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...35>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх