21:02 -

В сети появилось видео, на котором снято якобы прибытие нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко во Дворец независимости в Минске 23 августа.

Кадры опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал Пул первого.

Ранее к его резиденции подошли десятки тысяч протестующих, но проход им заблокировали силовики, установившие кордон.

На одном из видео видно, как Лукашенко летит в вертолете, а рядом с ним находится его сын в каске и разгрузочном жилете.

На другом видео Лукашенко уже выходит из вертолета, на нем бронежилет, а в руках президент держит оружие, похожее на автомат, но без рожка с патронами.

На еще одном видео видно, как Лукашенко идет к резиденции, и спрашивает у кого-то из присутствующих: “Там никого не осталось, да?”.