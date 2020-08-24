Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовыми задержаниями мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционной Координационным Советом.
МИД Литвы вызвало посла Беларуси в Литве Валерия Барановского, которому была вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики.
— Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовский государственную границу в Мядининкай, — заявили в МИД.
В ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущения повторения подобных нарушений.
В воскресенье вечером из села Мядининкай, у границы с Беларусью, запустили воздушные шарики с неофициальным флагом Беларуси.
Их сбил вертолет Вооруженных сил Беларуси.
Источник: МИД Литвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ учителей, которые поддержали оппозиционные акции протеста.
В Беларуси милиция задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.
Их задержали на проходной Минского тракторного завода.
Минобороны Беларуси отчитались о сбивании нескольких воздушных шариков, которые нарушили государственную границу со страной. Для этого использовали боевой вертолет Ми-24.
Шарики имели ” запрещенную символику” и летели из Литвы, заявили военные.
Источник: Минобороны Беларуси
Белорусских военных собирают в Гродненской области на границе с Литвой.
Делают это, чтобы оправдать ужесточение режима внешней угрозой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
— Но в заявлениях об угрозах из-за границы нет здравого смысла. Если власть будет действовать дубинками, она загонит ситуацию в еще более глубокий политический и моральный тупик, — заявил он.
Источник: Дождь
В украинском МИД советуют коллегам из Беларуси не отвергать ценных дружеских советов.
— Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда, — заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Источник: МИД Украины
В сети появилось видео, на котором снято якобы прибытие нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко во Дворец независимости в Минске 23 августа.
Кадры опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал Пул первого.
Ранее к его резиденции подошли десятки тысяч протестующих, но проход им заблокировали силовики, установившие кордон.
На одном из видео видно, как Лукашенко летит в вертолете, а рядом с ним находится его сын в каске и разгрузочном жилете.
На другом видео Лукашенко уже выходит из вертолета, на нем бронежилет, а в руках президент держит оружие, похожее на автомат, но без рожка с патронами.
На еще одном видео видно, как Лукашенко идет к резиденции, и спрашивает у кого-то из присутствующих: “Там никого не осталось, да?”.
В Минске нынешнего президента Александра Лукашенко эвакуируют из Дворца независимости.
На кадрах, которые публикуют оппозиционные СМИ, видно, что к рабочей резиденции президента прилетел белый вертолет с белорусским флагом, предположительно, борт Лукашенко.
Официального подтверждения информации, что Лукашенко находится во Дворце независимости, нет.
Ранее к Дворцу независимости подошли несколько тысяч протестующих, но силовики перекрыли им путь.
После прибытия вертолета протестующие начали уходить обратно к стеле Минск — город герой.
Сообщается также, что в Минске начались проблемы с интернетом.
Огромные силы правоохранителей стягиваются сейчас к Дворцу независимости в Минске, куда приближается несколько десятков тысяч протестующих.
Оппозиционные СМИ пишут, что во Дворце независимости сейчас находится Лукашенко.
Фото: NEXTA Live
Ситуация возле стелы Минск — город герой сейчас.
Фото: Onliner