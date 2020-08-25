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Факты / Мир

Крымские санкции ЕС против России поддержали еще шесть стран

Еще шесть стран поддержали продление санкций Европейского Союза против России за аннексию Крыма.

Это, в частности, Украина, Грузия, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания.

Принятый пакет санкций против РФ среди прочего предусматривает запрет на импорт продуктов из Крыма, туристические услуги, выдачу виз и продажу определенных технологий крымским компаниям, инвестиции в Крым, в частности, приобретение европейцами или европейскими компаниями недвижимости или предприятий.

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Совет ЕС 18 июня принял решение продлить крымские санкции против России еще на год, до июня 2021 года. Впервые их ввел Европейский Союз после незаконной аннексии Крыма РФ в 2014 году.

Тогда в списке запрещенных для торговли продуктов оказалась морская вода и еще более 250 наименований.

Источник: Евросовет

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