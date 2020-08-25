США смогут преодолеть коронавирус без вакцины – Трамп

Президент США Дональд Трамп уверен, что его страна сможет побороть коронавирус в любом случае – будет вакцина или нет.

— И это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них, — сказал Трамп.

Также президент США добавил, что на последнем этапе клинических испытаний сейчас находятся три потенциальные вакцины.

— И мы ожидаем, что вакцина будет доступна до конца года, а может быть, намного раньше, — подчеркнул Трамп.

Также Трамп заявлял о том, что вакцина от коронавируса в США может появиться до конца 2020 года.

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По его словам, сейчас США занимаются изготовлением больших объемов вакцины. Трамп подчеркнул, что это сможет сделать вакцину доступной как для американцев, так и для всего мира. Однако только после завершения испытаний.

В то же время в ВОЗ прогнозируют, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года.