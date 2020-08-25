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Факты / Мир

Суд признал деятельность Координационного совета Беларуси неконституционной

Образование и деятельность Координационного совета оппозиции Беларуси не являются конституционными.

Об этом заявил председатель Конституционного Суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.

— Наша Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, которые могут пересматривать официальные итоги президентских выборов.

Суд признал деятельность Координационного совета Беларуси неконституционной

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Все механизмы, которые направлены на нарушение порядка определения результатов выборов в Беларуси, официально нарушают конституционные нормы.

Миклашевич призвал белорусов соблюдать “режим конституционной законности”.

Координационный совет в Беларуси

14 августа лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета для начала открытого диалога с действующей властью.

По ее мнению, международное сообщество может выступить как посредник в переговорах с Александром Лукашенко.

По состоянию на конец августа в Координационный совет оппозиции входит 70 человек, среди которых — сама Светлана Тихановская, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко и председатель правозащитного центра Вясна Олесь Белецкий.

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