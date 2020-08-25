Президент США Дональд Трамп предупредил своих коллег-республиканцев, что их оппоненты из Демократической партии могут “украсть” ноябрьские выборы.

— Они используют Covid, чтобы обмануть американский народ, — сказал Трамп в первый день съезда партии в Северной Каролине.

Трамп вновь подчеркнул, что отправка бюллетеней по почте может привести к фальсификации результатов голосования.

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Глава Белого дома обвинил демократов в том, что они использовали Covid для кражи результатов выборов.

— Единственный способ отобрать у нас эти выборы — это сфальсифицировать выборы. Мы собираемся победить, — заявил президент.

Опросы общественного мнения показывают, что сейчас Трамп отстает от соперника-демократа Джо Байдена.

Выдвижение Трампа кандидатом

В понедельник, 24 августа, участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом на президентских выборах в 2020 году.

Съезд проходил в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США).

Трамп получил на съезде партии 1377 голосов выборщиков при необходимых 1276.