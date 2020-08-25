Спешка с регистрацией и изготовлением вакцины от коронавируса очень опасна, поскольку может поставить под угрозу тестирование других разработок.

В этом убежден директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Он предупредил, что использование вакцины против коронавируса в экстренных случаях, до того, как докажут ее эффективность — это плохая идея.

Читайте: Российская вакцина от коронавируса: ВОЗ ведет переговоры с РФ

Кроме того, эксперты опасаются, что Белый дом может давить на Управление по продовольствию и медикаментам США, чтобы продвинуть вакцину до того, как ее полностью протестируют.

Накануне президент Штатов Дональд Трамп заявлял, что вакцина от коронавируса появится до конца 2020 года, поскольку третий этап испытаний на завершающей стадии.

Сейчас американские СМИ сообщают, что администрация Белого дома настаивает на том, чтобы к концу года или в начале следующего обеспечить выпуск миллионов доз вакцины.

Также появилась информация, что Дональд Трамп давит на разработчиков, чтобы получить вакцину от Covid-19 под выборы, которые состоятся в ноябре этого года.