Статистика коронавируса в мире на 25 августа свидетельствует о 23 572 494 больных. За сутки Covid-19 обнаружили у 214 тыс. человек.

За весь период пандемии умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, 811 801 человек, за сутки — почти 4 тыс.

В то же время полностью преодолели болезнь уже более 15 млн.

Страны, где больше всего больных Covid-19:

США — 5 739 266;

Бразилия — 3 622 861;

Индия — 3 106 348;

Россия — 959 016;

ЮАР — 611 450.

Страны, где больше всего умерли от Covid-19:

США — 177 248;

Бразилия — 115 309;

Мексика — 60 800;

Индия — 57 542;

Великобритания — 41 519.

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По количеству больных в мире Украина занимает 28 место — между Эквадором и Казахстаном. По вчерашним данным, в стране зафиксировано 106 754 случая. Суточный прирост составляет 1700-2000 человек.

Карантин в других странах

По данным Минздрава, в красной зоне оказались 65 стран — то есть въезд из них запрещен.

Остров Бали закрыл границы для туристов как минимум до конца 2020 года.

Между тем у вицепремьера Молдовы подтвердили коронавирус, но правительство на карантин не собирается.

Коронавирус 24 августа

Для сравнения, статистика коронавируса в мире на 24 августа свидетельствует о 23 358 598 больных. За пять дней инфицирования подтвердили у миллиона человек.

За весь период пандемии 15 млн человек выздоровели, умерли 807 830 пациентов.