В Минске задержали протестующих с бело-красно-белыми флагами

Милиция задержала в Минске участников акции протеста, которые держали бело-красно-белые флаги.
Задержания состоялось на площади Независимости.
Затем милиционеры продолжили преследовать участников акций во дворах жилых домов.
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В милиции Минска подтвердили задержания, но точное число задержанных не сообщили.
Протесты в Беларуси
25 августа в центре Минска на площади Независимости прошла акция протеста. Призыв собраться белорусов подала оппозиционер Светлана Тихановская. На митинг вышло около 5 тыс. человек.
В этот же день на соседней площади, прошел митинг сторонников Александра Лукашенко, который собрал около тысячи участников.
Протесты в Беларуси не стихают 17 дней.
Источник: РИА Новости