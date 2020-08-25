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Факты / Мир

В Минске задержали протестующих с бело-красно-белыми флагами

Милиция задержала в Минске участников акции протеста, которые держали бело-красно-белые флаги.

Задержания состоялось на площади Независимости.

Затем милиционеры продолжили преследовать участников акций во дворах жилых домов.

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В милиции Минска подтвердили задержания, но точное число задержанных не сообщили.

Протесты в Беларуси

25 августа в центре Минска на площади Независимости прошла акция протеста. Призыв собраться белорусов подала оппозиционер Светлана Тихановская. На митинг вышло около 5 тыс. человек.

В этот же день на соседней площади, прошел митинг сторонников Александра Лукашенко, который собрал около тысячи участников.

Протесты в Беларуси не стихают 17 дней.

Источник: РИА Новости

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