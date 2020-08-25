Исследователи назвали порядок проявления симптомов коронавируса.

Информация основывается на результатах наблюдения за 56 тыс. пациентами, которое провели специалисты Университета Южной Калифорнии.

Порядок проявления симптомов Covid-19:

повышение температуры;

кашель;

боль в горле, голове или мышцах;

тошнота или рвота;

диарея.

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У пациентов с легкой и тяжелой формой коронавируса был один и тот же порядок проявления симптомов. Однако часто диарея была признаком более серьезного заболевания.

— Диарея как ранний симптом указывает на более агрессивное заболевание, — говорится в исследовании.

Однако ее обнаружили лишь у 4% больных, тогда как лихорадка была у 88% случаев, а кашель — у 68%.

В то же время этот симптом чаще наблюдался среди тех пациентов, которых госпитализировали в больницы.

Симптомы коронавируса

Специалисты назвали основные симптомы коронавируса.

Среди них — высокая температура, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Они могут проявляться как на второй, так и на 14 день после заражения.

Источник: Business Insider