Исследователи назвали порядок проявления симптомов коронавируса.
Информация основывается на результатах наблюдения за 56 тыс. пациентами, которое провели специалисты Университета Южной Калифорнии.
Порядок проявления симптомов Covid-19:
- повышение температуры;
- кашель;
- боль в горле, голове или мышцах;
- тошнота или рвота;
- диарея.
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У пациентов с легкой и тяжелой формой коронавируса был один и тот же порядок проявления симптомов. Однако часто диарея была признаком более серьезного заболевания.
— Диарея как ранний симптом указывает на более агрессивное заболевание, — говорится в исследовании.
Однако ее обнаружили лишь у 4% больных, тогда как лихорадка была у 88% случаев, а кашель — у 68%.
В то же время этот симптом чаще наблюдался среди тех пациентов, которых госпитализировали в больницы.
Симптомы коронавируса
Специалисты назвали основные симптомы коронавируса.
Среди них — высокая температура, сухой кашель и затрудненное дыхание.
Они могут проявляться как на второй, так и на 14 день после заражения.
Источник: Business Insider