Польская Солидарность собрала 1 млн злотых для поддержки белорусских бастующих

Польский независимый профсоюз Солидарность собрал для белорусов, которые выходят на забастовки, 1 млн злотых.

Председатель профсоюза Петр Дуда отметил, что в Беларусь уже отправили гуманитарную помощь в виде нескольких десятков тонн продуктов питания, которые могут понадобиться на рабочих местах во время забастовок.

Он также заверил, что Солидарность будет поддерживать Белорусский конгресс демократических профсоюзов, который считается единственным в стране свободным профсоюзом.

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Протесты в Беларуси длятся уже третью неделю. Ряд крупных предприятий и организаций объявили бессрочную забастовку до выполнения требований о проведении повторных выборов.

В связи с ситуацией, в Беларуси для работников таких предприятий собрали помощь в размере более $1,1 млн и еще $2,6 млн — для пострадавших от действий силовиков.

Пожертвования сделали более 21 тыс. человек.

Источник: radioszczecin