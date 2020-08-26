Статистика коронавируса в мире на 26 августа говорит о 23 820 104 больных, за сутки заболело более 240 тыс. человек.
В то же время выздоровели полностью 16 608 067 пациентов. Умерло от коронавируса 823 510 человек.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 5 777 393;
- Бразилия — 3 669 993;
- Индия — 3 167 323;
- Россия — 963 655;
- Южная Африка — 613 017.
Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:
- США — 178 477;
- Бразилия — 116 580;
- Мексика — 61 450;
- Индия — 58 390;
- Великобритания — 41 535.
Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:
- Индия — 66 873;
- Бразилия — 46 959;
- США — 40 098;
- Колумбия — 10 432;
- Аргентина — 8 771.
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Карантин в других странах
В Каталонии вводится ряд новых ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса.
Они включают запрет на общественные собрания с участием более 10 человек — исключение составляют рабочие встречи и путешествия.
Беларусь хочет присоединиться к испытаниям российской вакцины от коронавируса и хочет стать первой страной, которая закупит ее.
В регионах Испании будут предоставлять мощности Вооруженных сил для осуществления отслеживания случаев коронавируса.
Венгрия планирует открыть школы на следующей неделе. Это произойдет впервые с середины марта.
Статистика коронавируса в мире 25 августа
По статистике коронавируса в мире 25 августа болезнь зафиксирована у 23 572 494 человек.
Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигло 177 248 человек.