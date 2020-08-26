Статистика коронавируса в мире на 26 августа говорит о 23 820 104 больных, за сутки заболело более 240 тыс. человек.

В то же время выздоровели полностью 16 608 067 пациентов. Умерло от коронавируса 823 510 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 5 777 393;

Бразилия — 3 669 993;

Индия — 3 167 323;

Россия — 963 655;

Южная Африка — 613 017.

Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:

США — 178 477;

Бразилия — 116 580;

Мексика — 61 450;

Индия — 58 390;

Великобритания — 41 535.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

Индия — 66 873;

Бразилия — 46 959;

США — 40 098;

Колумбия — 10 432;

Аргентина — 8 771.

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Карантин в других странах

В Каталонии вводится ряд новых ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса.

Они включают запрет на общественные собрания с участием более 10 человек — исключение составляют рабочие встречи и путешествия.

Беларусь хочет присоединиться к испытаниям российской вакцины от коронавируса и хочет стать первой страной, которая закупит ее.

В регионах Испании будут предоставлять мощности Вооруженных сил для осуществления отслеживания случаев коронавируса.

Венгрия планирует открыть школы на следующей неделе. Это произойдет впервые с середины марта.

Статистика коронавируса в мире 25 августа

По статистике коронавируса в мире 25 августа болезнь зафиксирована у 23 572 494 человек.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигло 177 248 человек.