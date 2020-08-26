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Факты / Мир

Поехала к парню: австралийка проведет полгода в тюрьме за нарушение карантина

В Австралии 28-летняя женщина нарушила правила обсервации, за что суд наказал ее тюремным заключением сроком на 6 месяцев.

После месяца пребывания в штате Виктория (где зафиксирована вспышка коронавируса) она планировала вернуться домой, в один из городов Западной Австралии.

Главным условием приезда стала обязательная двухнедельная обсервация в отеле.

Поехала к парню: австралийка проведет полгода в тюрьме за нарушение карантина

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Однако вместо соблюдения карантина женщина тайно поехала домой к своему парню, где ее ждали правоохранители.

Несмотря на аргументы адвоката, судья назвал поступок женщины “очень серьезным нарушением” во время пандемии, поэтому и принял решение о шестимесячном заключении.

В связи с карантинными ограничениями в Австралии нарушителям может грозить до 12 месяцев лишения свободы или же $50 тыс. штрафа.

По состоянию на утро 26 августа в Австралии зафиксировано 25,2 тыс. случаев коронавируса, большинство из которых (более 18 тыс.) в штате Виктория.

Президент Австрии нарушил карантин

В конце мая президент Австрии Александер ван дер Беллен нарушил карантин в одном из заведений Вены.

Вместе с женой президент отдыхал в ресторане после официально разрешенного времени.

Как рассказали правоохранители, штраф в несколько тысяч евро получил владелец ресторана, а вот президент обошелся словесным предупреждением.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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