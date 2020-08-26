Милош Земан в больнице — первые подробности

Президент Чехии Милош Земан вечером 25 августа попал в больницу, где ему провели срочную операцию.

Причиной госпитализации 75-летнего лидера стало серьезное травмирование руки.

Земан находится в Центральном военном госпитале в Праге.

Pan prezident byl dnes večer kvůli úrazu ruky hospitalizován v ÚVN v Praze. Pan prezident podstoupí operační zákrok zraněné paže. Nejde o stav ohrožující na životě, pan prezident je v kontaktu s rodinou a spolupracovníky. Program pana prezidenta bude uzpůsoben rekonvalescenci. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 25, 2020

— Это состояние не опасно для жизни, президент Милош Земан поддерживает контакты со своей семьей и своими подчиненными, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, президент сломал правую руку после неудачной попытки достать пульт с полки во время просмотра новостей по телевизору.

Осенью 2019 года состояние здоровья Милоша Земана уже обсуждалось в чешском парламенте, когда президента госпитализировали на четыре дня.

Согласно закону, критическое самочувствие может стать причиной принудительной отставки президента, однако тогда Милош заявил, что единственной его проблемой являются больные ноги.

Позиция Чехии по событиям в Беларуси

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал ЕС не допустить крымского сценария в Беларуси.

В частности, речь идет о недопущении вторжения российских войск на территорию Беларуси, как это было в Крыму в 2014 году.

От себя Бабиш заметил, что Чехия с пониманием наблюдает за ситуацией в стране, потому что переживала подобные события в период Бархатной революции, которая после отставки коммунистов закончилась избранием народного кандидата Вацлава Гавела.