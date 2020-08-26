Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что в случае, если Алексея Навального действительно отравили, Штаты окажут помощь Евросоюзу в расследовании.

— США глубоко обеспокоены сообщениями о предварительных выводах немецких медицинских экспертов о том, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен, — говорится в заявлении Помпео.

Также он отметил, что необходимо провести прозрачное расследование и наказать всех причастных.

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— Семья Навального и российский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому были привлечены к ответственности, — добавил Помпео.

Отравление Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, совершил вынужденную посадку в Омске, откуда оппозиционера госпитализировали в местную больницу.

Сейчас Навальный в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом является нарушение обмена веществ.