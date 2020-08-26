США с 27 августа вводят санкции против научно-исследовательских учреждений Минобороны РФ, подозреваемых в создании химического и биологического оружия.

В черный список Министерства торговли США вошли 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ в Саратовской области, 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны( Киров), включая филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде, а также ФГУП Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Один из этих НИИ — 48-й ЦНИИ Минобороны РФ — создавал вакцину от коронавируса вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.



Российский сенатор Олег Морозов уже заявил, что США новыми санкциями хотят заблокировать продвижение российской вакцины от коронавируса на западные рынки.

Под санкции США попадут также “опасные” компании из Китая, Франции, Гонконга, Индонезии, Малайзии, Омана, Пакистана, Швейцарии и ОАЭ.

Читайте: США ввели санкции против Кадырова, глава Чечни ответил с пулеметами в руках

В мире идет биологическая война, заявил секретарь СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мир должен объединиться, чтобы защититься от последствий биологической войны, которая сейчас продолжается.

Данилов выразил мнение, что биологическая угроза в современном мире “становится более опасной, чем ядерное оружие”.

Источник: Федеральный реестр при Министерстве финансов США