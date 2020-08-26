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Факты / Мир

В США становится меньше случаев Covid-19. Специалисты связывают это с ношением масок

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в США ежедневно идет на спад.

По мнению специалистов, это связано с изменением поведения американцев. Они начали систематическим носить защитные маски.

В последнее время в США фиксируют около 43 тыс. заразившихся коронавирусом ежедневно, что на 21% ниже чем в начале августа.

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— Несмотря на то, что США, Индия и Бразилия все еще лидируют по числу новых случаев заражения в мире, эта тенденция к снижению обнадеживает, — говорится в сообщении.

Процент тестов с положительным результатом Covid-19 снизился с 7,3% до 6,1%.

В некоторых штатах ситуация существенно улучшилась. Если в Аризоне ранее фиксировали по 5,5 тыс. ежедневно, то сегодня это менее 900 новых случаев. В июле более 2 тыс. человек госпитализировали в больницы, а на этой неделе это число менее 1 тыс.

Во Флориде фиксировали ранее до 10 тыс. больных в день. Вчера же заболели 2,6 тыс. человек.

Коронавирус в США

Статистика коронавируса в США 26 августа говорит о 5 777 393 случаях заболевания.

США являются лидерами по количеству смертельных случаев — сегодня цифра достигла 177 248 человек.

Источник: AP

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