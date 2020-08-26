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Факты / Мир

В Европе переболевшие коронавирусом начали заражаться снова

В Бельгии и Нидерландах фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом.

Такую информацию предоставили ведущие вирусологи стран.

Так, в Нидерландах о повторном заражении заявила Марион Компанс. По ее словам, заболел еще раз пожилой мужчина со слабым иммунитетом.

— Мы знаем по другим респираторным инфекциям, что невозможно выработать к ним иммунитет на всю жизнь. И не стоит ожидать иного в случае с коронавирусом, — сказала Компанс.

В то же время в Бельгии повторно через три месяца после выздоровления заболел пациент.

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По словам бельгийского вирусолога Марка ван Ранста, во втором штамме вируса были установлены 11 мутаций. Также он отметил, что ожидал более длительного иммунитета, нежели всего несколько месяцев.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп уверен, что его страна сможет побороть коронавирус в любом случае – будет вакцина или нет.

На последнем этапе клинических испытаний сейчас находятся три потенциальные вакцины от коронавируса.

Источник: DW

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